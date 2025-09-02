الضفة الغربية.. اعتقالات واسعة واعتداءات مستوطنين متصاعدة تزامناً مع حرب غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت محافظات عدة في الضفة الغربية، في حين صعّد المستوطنون المتطرفون هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مخيم بلاطة وقرية كفر قليل شرقي نابلس وبلدة اليامون غربي جنين وبلدة طمون جنوبي طوباس وبلدتي بلعا وعنبتا قضاء طولكرم ومدينة يطا جنوبي الخليل.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 5 فلسطينيين من عائلة واحدة برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها بلدة طمون جنوبي طوباس.

وأطلق جيش الاحتلال النار على مركبة تقل عائلة من بين أفرادها أطفال، وكانت إحدى الإصابات في الرأس، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أفراد طواقمه تعرضوا لإطلاق نار مباشر أثناء محاولتهم إسعاف المصابين.

اعتداءات المستوطنين

وفي سياق متصل، شهد وادي سعير شمال شرقي الخليل اعتداءات للمستوطنين، حيث أضرموا النار في أراض لفلسطينيين، كما هاجموا منازل فلسطينيين في المنطقة نفسها.

كذلك هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في منطقة وردان عند أطراف بلدة بيت أمّر شمالي مدينة الخليل.

ونقلت مصادر للجزيرة أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على المزارعين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.

كما أفاد شهود عيان فلسطينيون بأن مستوطنا إسرائيليا دعس طفلة فلسطينية على الطريق الاستيطاني المؤدي إلى بلدة السموع جنوبي الخليل في الضفة الغربية.

كما نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع لتجمّع شبان فلسطينيين للتصدي لهجوم شنه مستوطنون متطرفون على منطقة التل في بلدة سنجل شمالي رام الله.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 شهيدا و160 ألفا و660 مصابا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وأكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا، بينهم 127 طفلا.