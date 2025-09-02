الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
بسبب سوء الأحوال الجوية.. توقف مؤقت لأسطول الصمود في برشلونة

أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة

توقف “أسطول الصمود لكسر حصار غزة” مؤقتا أمس الاثنين في أحد موانئ مقاطعة برشلونة الإسبانية بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد يوم من انطلاق الأسطول من ميناء المدينة.

وأعلنت الحملة المنظمة للأسطول استعدادها لمواصلة الإبحار نحو سواحل قطاع غزة فور التحقق من تحسن الظروف الجوية، للحفاظ على سلامة سير الأسطول المؤلف من عشرات السفن، كما شددت على أنها ستواصل مهمتها مهما كانت الظروف.

وتشارك شخصيات ونشطاء بارزون من مختلف دول العالم في أسطول “الصمود العالمي”، من أبرزهم السويدية غريتا ثونبرغ، والممثلة الأميركية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، وأستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون الفرنسية فرانكو رومانو، والمؤثرة الأميركية ومسؤولة الإعلام في الأسطول هانا كلير سميث.

ويتزامن تحرك الأسطول مع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، إذ حذر خبراء الغذاء هذا الشهر من أن غزة تواجه مستويات كارثية من الجوع، وأن نصف مليون شخص مهددون بالمجاعة.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ نحو 23 شهرا خلّفت أكثر من 63 ألفا و459 شهيدا و160 ألفا و256 مصابا -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، كما تسبب التجويع في استشهاد 339 فلسطينيا -بينهم 124 طفلا- حتى الأحد الماضي.

    المصدر :
  • الجزيرة

