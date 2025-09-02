الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
بعد يوم دامٍ.. غارات إسرائيلية جديدة تخلف شهداء في مدينة غزة

منذ 40 دقيقة
شهداء غزة

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، أن 13 شخصاً استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس، إن عشرة أشخاص استشهدوا في غارة استهدفت مبنى سكنياً، في حين استشهد ثلاثة آخرون في غارة ثانية طالت مبنى سكنياً مماثلاً، مشيراً إلى أن كلا المبنيين يقعان في مدينة غزة.

وشنت إسرائيل ضربات في أنحاء قطاع غزة يوم الاثنين، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 31 شخصاً، فيما تواصل هجومها الواسع على أكبر مدن القطاع، وفقاً لمسؤولين صحيين.

وفي الوقت نفسه، اتهم باحثون بارزون في قضايا الإبادة الجماعية، إسرائيل بارتكاب إبادة، وهي اتهامات ترفضها الحكومة الإسرائيلية بشدة.

وترددت أصوات الغارات الجوية والقصف المدفعي في مدينة غزة منذ أن أعلنتها إسرائيل منطقة قتال الأسبوع الماضي. وعلى أطراف المدينة وفي مخيم جباليا للاجئين، شاهد السكان روبوتات محملة بالمتفجرات وهي تدمر مبانٍ.

وقال سعيد أبو العيش، وهو مسعف من مواليد جباليا يحتمي في الجانب الشمالي الغربي من المدينة: “ليلة أخرى بلا رحمة في مدينة غزة”.

وأفادت مستشفيات غزة بأن 31 شخصاً على الأقل استشهدوا بنيران إسرائيلية يوم الاثنين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. ولقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في مدينة غزة، حيث نفذت إسرائيل عدة حملات واسعة النطاق منذ أن شنت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل أشعل الحرب في 7 أكتوبر 2023.

  • وكالات

