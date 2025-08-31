بينهم أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 339 شخصاً

طفل محاط بأواني الطبخ بينما ينتظر الفلسطينيون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 21 أغسطس 2025. رويترز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 339 بينهم 124 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في بيان: “سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية”.

وأضافت أنه بهؤلاء الضحايا “يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 339 شهيدا، من بينهم 124 طفلا”.

الوزارة تابعت أنه “منذ إعلان (منظمة) IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) عن المجاعة في غزة، سُجلت 61 حالة وفاة، من بينهم 9 أطفال”.

وأعلنت المنظمة، عبر تقرير في 22 أغسطس/ آب الجاري، “حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)” وتوقعت أن “تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل”.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لاسيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى دمار شامل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.