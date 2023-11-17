جيش الإحتلال يقتحم طولكرم بالضفة.. و5 شهداء في انفجار بمخيم بلاطة

ذكر تلفزيون فلسطين اليوم السبت، أن قوة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية. وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون آليات عسكرية إسرائيلية تسير في شارع رئيسي بالمدينة رافعة أعلام إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاقتحام تم بقوة كبيرة من الجهتين الغربية والجنوبية، حيث تمركزت القوات في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مصدر طبي لوكالة أنباء العالم العربي إن خمسة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في انفجار بمخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية اليوم السبت.

يأتي هذا بينما ذكر شهود لوكالة أنباء العالم العربي أن هناك قصفا إسرائيليا على نابلس، حيث انقطعت الكهرباء في محيط منطقة مستهدفة من المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مقر حركة فتح في المخيم، مشيرة إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.