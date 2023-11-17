"رايتس ووتش" تدعو مستشار ألمانيا لإدانة انتهاكات إسرائيل في غزة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مستشار ألمانيا أولاف شولتز لإدانة قطع إسرائيل الغذاء والماء والوقود والكهرباء عن المدنيين في غزة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن مستشار ألمانيا يدعي التزام إسرائيل بالقانون الدولي، رغم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تسببت حتى اليوم باستشهاد أكثر من 11 ألفا و500 شهيد ونحو 30 ألف مصاب ودمار هائل للأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

وكان شولتس قد صرح قبل أيام بأن إسرائيل “دولة ديمقراطية” وملتزمة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن “اللوم الموجه ضدها سخيف”، في ظل استمرار الحرب على غزة.

ووصف شولتس إسرائيل بأنها “دولة ديمقراطية”، وهي، بحسبه، “تشعر بالتزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وقال المستشار الألماني: “في كل محادثة وفي كل فرصة سنؤكد أننا مقتنعون بهذا، لذلك، فإن التوبيخ الموجه ضد إسرائيل سخيف، ولا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك”.

وأضاف: “لإسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها بموجب القانون الإنساني الدولي، لا ينبغي أن يكون هناك وضع تتاح فيه لحماس مرة أخرى فرصة لأخذ قسط من الراحة، وتخزين الأسلحة مرة أخرى ومهاجمة إسرائيل”.

وفي وقت سابق، تصاعدت حدة الدعوات على نطاق واسع في العالم من أجل وقف إطلاق النار مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع، الأمر الذي رفضه المستشار الألماني، مؤكدا أن أي وقف “فوري” لإطلاق النار في قطاع غزة، يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع “حماس” تمتلك صواريخ جديدة مرة أخرى.