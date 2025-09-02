الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
صحة غزة: 43 ألف طفل و55 ألف امرأة حامل ومرضع في خطر بسبب تفاقم أزمة المجاعة

منذ 20 دقيقة
أميرة مطير تحمل رضيعها عمار في مدينة غزة في صورة بتاريخ 5 أغسطس/آب الجاري (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تصاعد خطير لتداعيات كارثة المجاعة في المنطقة، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الوفاة الناتجة عن سوء التغذية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء سوء التغذية في شهر أغسطس الماضي وصل إلى 185 حالة، فيما سجل منذ إعلان المجاعة رسميًا 70 وفاة، من بينها 12 طفلًا.

وأشارت الوزارة إلى تدهور الوضع الصحي للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، حيث يعاني نحو 43 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، بالإضافة إلى أكثر من 55 ألف حامل ومرضع يعانون من نقص التغذية الحاد.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية اللازمة لتخفيف آثار الأزمة المتفاقمة، محذرة من أن استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى كارثة صحية واسعة النطاق في القطاع.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

