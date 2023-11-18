فيديو.. كتائب القسام تجهز على قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى في بيت حانون

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يوثق جانباً من المعارك التي تخوضها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر في الفيديو كيف تمكن مقاتلو القسام أمس الخميس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي في بيت حانون، والإجهاز على كافة الجنود الموجودين داخلها.

وقبل قليل أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، عن قتل 9 جنود إسرائيليين وإعطاب 62 آلية إسرائيلية خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط.

وأضاف أبو عبيدة “مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع ويجبرونهم على التراجع في عديد من المحاور، وقد أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.

ودعا أبو عبيدة السواعد في الضفة الغربية ومقاتلي الأمة الذين هبوا للقتال في معركة طوفان الأقصى إلى التصعيد.

وفي سياق متصل، اعتبر أبو عبيدة أن ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية، ورأى أن دخول قوات العدو إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية.

وأضاف “نقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا”.

وخاطب أبو عبيدة أهالي المحتجزين في غزة قائلاً ” نحاول الحفاظ على حياة أسراكم ولم ننجح أحيانا بفعل قصف جيشكم ويبدو أن قيادتكم قررت جعل مصيرهم الفقد والضياع”.