مجزرة في خانيونس.. 26 شهيداً غالبيتهم من الأطفال

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف شقتين سكنيتين في أبراج مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذكر شاهد عيان لوكالة أنباء العالم العربي أن جثامين الشهداء وصلت إلى مجمع ناصر الطبي.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أن عدد الشهداء في القصف إسرائيلي على أبراج مدينة حمد ارتفع إلى 26 شهيداً وذكرت الوكالة أن أغلب الضحايا من الأطفال.

في السياق، أعلنت حكومة غزة الجمعة أن 12 ألف شخص استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن من بين هؤلاء خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، مشيرة الى أن عدد المصابين ناهز 30 ألف شخص. كما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 3750 منهم 1800 طفل.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن عشرات الجثث تنتشر في الشوارع بشمال القطاع ويستحيل انتشالها وإحصاء عددها بدقة جراء حدة القصف والمعارك الدائرة.