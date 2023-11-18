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مسؤول أميركي: إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس سيؤدي إلى وقف مؤثر للقتال في غزة

منذ ساعة واحدة
صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل

صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل

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قال بريت مكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط السبت إن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.

وأضاف خلال حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين “عندما يطلق سراح المحتجزين ستشهدون تغيرا واضحا”.

وخلال حديثه أمس الجمعة في القمة دعا ولي عهد البحرين حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء وأطفال فلسطينيين، قال إنهم غير مقاتلين، من سجونها.

    المصدر :
  • رويترز

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