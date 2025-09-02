الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

مقررة أممية: عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة يفوق ضحايا الحربين العالميتين

منذ 7 دقائق
قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إن إسرائيل قتلت من الصحفيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر مما قُتل في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتشن إسرائيل حربا ممنهجة -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- ضد الصحفيين في غزة ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال، وقد راح ضحيتها 247 صحفيا.

ويستهدف جيش الاحتلال بشكل مباشر مراسلي قناة الجزيرة، إذ استشهد بغارات إسرائيلية مباشرة 11 مراسلا ومصورا في القطاع دأبوا على تأدية عملهم الصحفي رغم الإبادة والتجويع والتهجير، فضلا عن إصابة آخرين بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية مباشرة.

وحسب حملة دولية أقيمت أمس الاثنين، فإنه “بهذا المعدل لقتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي لن يتبقى -قريبا- أحد لتغطية أخبار غزة ويُعلمنا بما يجري فيها”، وفق مؤسسة “مراسلون بلا حدود” ومنظمة أفاز (Avaaz) اللتين نظمتا الحملة تضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة وإدانة للجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.

  • الجزيرة

