نتنياهو يستعرض إنجازاته العسكرية ويتوعد المعارضة بإفشال مساعيها

في خطاب مسجل، تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما اعتبره نجاحات عسكرية في مواجهة كل من حركة حماس وإيران، مؤكداً عزمه على التصدي لمساعي المعارضة الرامية إلى الإطاحة بحكومته.

وقال الأحد بأنه تم إصدار قرار باحتلال غزة، وأن الجيش باشر بالتنفيذ.

وفيما يتعلق بعملية اغتيال “أبو عبيدة”، صرح نتنياهو مخاطباً حماس بأنها تأخرت في الإعلان عن مقتله، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي هاجم أبو عبيدة وينتظر نتائج ذلك الهجوم.

وحول استهداف حكومة الحوثي، اعتبر نتنياهو أن العملية تمثل مجرد بداية، حسب تعبيره.

واستعرض نتنياهو ما وصفها بالإنجازات التي حققتها إسرائيل، بدءاً من ضرب الحوثيين في اليمن، مروراً باستهداف حزب الله في لبنان، وصولاً إلى العمل العسكري في سوريا الذي صرحت إسرائيل بتنفيذه، لكنها رفضت الإعلان عن تفاصيله.

وأضاف أن إسرائيل أزالت أكبر خطر وجودي منذ إنشائها، وهو ضرب المشروع النووي الإيراني، مؤكداً المضي قدماً في ضرب محور إيران في المنطقة.

وفي السياق، كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن خطة السيطرة على الضفة الغربية التي يروج لها الوزير رون ديرمر ويدعمها نتنياهو، تقتصر على السيادة على غور الأردن فقط.

ولا تستجيب هذه الخطة لضغوط وزراء أقصى اليمين الإسرائيلي المطالبين بالسيادة الكاملة على الضفة الغربية.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن السبب وراء الاكتفاء بإعلان السيادة على غور الأردن يعود لدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي معا لسيادة محدودة على الضفة ما يضمن عدم إلغائها بتغيير الإدارات الأميركية.

أكد موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، اليوم الأحد، أن “إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة الغربية”، مضيفاً نقلاً عن مصادر لم يسمها أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب “سيحدد موقف إسرائيل من ضم الضفة”.

وأضافت مصادر “أكسيوس” أن إسرائيل “أبلغت فرنسا أنها ستضم 60 بالمئة من الضفة”، بينما قال مسؤول أوروبي للموقع: “سنفرض عقوبات على إسرائيل إذا ضمت الضفة”.

في السياق نفسه، نقلت وكالة “رويترز” اليوم الأحد عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية.