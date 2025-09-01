الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيويورك تايمز: واشنطن تعلق منح التأشيرات لجميع حاملي الجواز الفلسطيني تقريبًا

منذ 38 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد أن الولايات المتحدة علقت الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطيني تقريبا.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تفصح عن هوياتهم، أن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسبوعين أنها ستوقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة لحين إجراء مراجعة “شاملة ودقيقة”، وهي خطوة نددت بها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار الأمريكي
تحرك محدود للدولار في بداية الأسبوع وسط تركيز الأسواق على البيانات القادم
النفط. رويترز
أسعار النفط تتراجع في نطاق ضيق وسط عطلة البنوك الأمريكية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على تدريبات الجيش - 16 مايو 2025 - رويترز
كيم جونغ أون يتفقد خط إنتاج صواريخ جديد قبل زيارته بكين

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب