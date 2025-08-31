الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 7 دقائق
شهداء في غزة - رويترز

شهداء في غزة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقالت الوزارة: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 88 شهيدًا، و421 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

وأكدت أن “حصيلة العدوان الصهيوني (الإبادة الإسرائيلية) ارتفعت إلى 63 ألفا و459 شهيدًا، و 160 ألفا و256 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

كما أضافت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس (آذار) 2025 (استئناف الإبادة الإسرائيلية) حتى اليوم بلغت 11 ألفا و328 شهيدا، و48 ألفا و215 إصابة”.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى 2248 قتيلا و16 ألفا و600 مصابا، بعد استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة 166 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلاف منهم بين قتيل وجريح.

كما “سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلًا”، وفق الوزارة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

    المصدر :
  • الأناضول

