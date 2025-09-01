الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ ساعتين
شهداء في غزة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة فقد تم تسجيل 9 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية بينها 3 أطفال خلال 24 ساعة.

ووفقا لذات البيان، فقد ارتفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 348 شهيدا بينهم 127 طفلا.

وبحسب بيان وزارة الصحة في غزة سقط 98 شهيدا و404 مصابين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 63,557 شهيدا و160,660 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، إضافة إلى الضحايا الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • الجزيرة

