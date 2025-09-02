وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب بيان وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 63,633 شهيدا و160,914 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد سجلت وفاة 13 شخصا بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

وارتفع بذلك عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 361 بينهم 130 طفلا، وفقا للبيان ذاته.

كما سجلت وزارة الصحة في غزة، 76 شهيدا و281 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.