وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يسافر إلى البحرين وقطر لإجراء محادثات حول الأزمة في إسرائيل وغزة

قالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان السبت إن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيسافر إلى البحرين وقطر لإجراء محادثات حول الأزمة في إسرائيل وغزة.

وجاء في البيان أن الوزير سيجتمع أيضا مع نظرائه في الشرق الأوسط ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضافت الوزارة أن الزيارة تأتي في أعقاب تعهد المملكة المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار).

وغي آخر المستجدات استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف شقتين سكنيتين في أبراج مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذكر شاهد عيان لوكالة أنباء العالم العربي أن جثامين الشهداء وصلت إلى مجمع ناصر الطبي.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أن عدد الشهداء في القصف إسرائيلي على أبراج مدينة حمد ارتفع إلى 26 شهيداً وذكرت الوكالة أن أغلب الضحايا من الأطفال.

في السياق، أعلنت حكومة غزة الجمعة أن 12 ألف شخص استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.