"اتفاق مشبوه" بين أصحاب المولدات وكهرباء لبنان.. مافيا تتحكم بأهالي بيروت

يلاحظ أهالي بيروت منذ اعلان مؤسسة كهرباء لبنان رفع سعر التعرفة، أن هناك انفاقاً بين كهرباء لبنان وأصحاب المولدات، وهناك تقاسم لساعات التغذية، بحيث أن الكهرباء تأتي عندما يقوم أصحاب المولدات بالتقنين، أو العكس صحيح.

وتؤكد مصادر خاصة لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن هناك انفاقاً بين كهرباء لبنان وأصحاب المولدات وهذا اتفاق مقابل ثمن، فأصحاب المولدات يدفعون لبعض الموظفين في كهرباء لبنان لعدم تغذية بيروت بالكهرباء اثناء تغطية المولدات لهذه التغذية، وهذا الاتفاق يختلف من منطقة الى أخرى.

وتتحكم مافيا الكهرباء والمولدات برقاب اللبنانيين، اذا ان الرقابة غائبة، والمولج بالمراقبة بقوم بعملية الفساد وتقاسم الاموال والاستفادة من اصحاب المولدات.

وتعاني بعض المناطق في بيروت من تسلط اصحاب المولدات الذين يرفضون تركيب العدادات، والأسعار ترتفع من شهر الى آخر من دون أي مساءلة، وعندما يطالب الاهالي بتركيب العدادات، يأتي الجواب من اصحاب المولدات، “للي مش عاجبو ما يشترك”.

ويخشى الأهالي من رفع سعر تعرفة كهرباء لبنان، لو ان الكهرباء تغطي ساعات تغذية المولدات لتحسنت الأوضاع ووفرت الدولة على المواطنين، لكن ان تتقاسم الدولة ساعات التغذية بالاتفاق مع كهرباء لبنان، هذا يعني ان هناك فاتورتين مرتفعتين، وهذا يتخطى قدرة اللبنانيين على التسديد.