استياء قضائي… غادة عون تنفذ اجندة رئيس الجمهورية

لا تزال قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تلقي بثقلها على القضاء، فتصرفات القاضية غادة عون لم تعد تطاق داخل الجسم القضائي، فهي لا تمثل لأوامر القضاء ولا تحترم التراتبية القضائية وحده رئيس الجمهورية ميشال عون يأمرها خدمة لمصالحه.

وبعدما قامت بتصرفات لا تليق بها كقاضية ورغماً عن الأصول المتبعة في قضية ميشال مكتّف، ها هي تعيد الكرّة مع حاكم المركزي.

وتؤكد مصادر قضائية لموقع “صوت بيروت انترناشيونال” أن هناك استاء وامتعاض داخل القضاء من تصرفات القاضية عون، وهي تسيء لسمعة القضاء والقضاة.

وتضيف المصادر أن القاضية عون تنفذ اجندة الرئيس عون الذي يستغل القضاء لأهداف انتخابية، ومن أجل تعويم تياره على ابواب الانتخابات النيابية.

وتشير المصادر الى أن التضحية برياض سلامة مكلفة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فهو يعلم مكامن الفساد والهدر، وتقديمه كبش محرقة، سيفضح كل الفاسدين، واذا سقط، لن يسقط وحده، وهذا ما يدركه الرئيس عون تماماً، وبالتالي، كل ما تقوم به القاضية عون مسرحية لا أكثر.

أما عن قضية مكتّف، تسأل المصادر، “أين اصبح الملف، ولماذا لم نرى نتائج التحقيقات وما توصلت اليه القاضية عون؟.

وتتابع المصادر، “كما رأينا فصول غادة عون في قضية مكتّف، سنرى المصير نفسه مع ملاحقة رياض سلامة، وليس هكذا تدار الامور، وهناك أوصول قضائية على القاضية عون اتباعها بعيداً عن كيديات العهد.