الأزمة اللبنانية الخليجية نحو التصعيد.. لتحرير لبنان من قبضة ايران

دخلت الأزمة اللبنانية الخليجية نفقها المظلم والذي ينذر بأن الأمور متجهة نحو المزيد من التصعيد نتيجة “تهوّر” وزير الاعلام ‏المحسوب على المنظومة الحاكمة جورج قرداحي.‏

ولم تنجح المحاولات بإقناع قرداحي على الاستقالة مع انها تأخرت كثيراً ولا ينتج عنها أي بوادر خير تجاه العلاقات مع السعودية ‏لأن الموضوع أكبر من الاستقالة وأخطر من تصريحات الوزير.‏

وفي السياق، تشير مصادر خليجية لـ “صوت بيروت انترناشونال”، إلى ان الازمة الدبلوماسية مع لبنان لم تبدأ مع ‏تصريحات قرداحي المهينة والمعيبة بحق المملكة العربية السعودية، وهي أتت نتيجة تراكمات مارستها القوى المحسوبة على ‏محور إيران في لبنان وعلى رأسها حزب الله.‏

وتضيف المصادر أن حزب الله حاول مراراً بأمر من طهران اغراق السعودية بالحبوب المخدرة، ولم نر أي إجراءات من ‏قبل الدولة اللبنانية لردعه، وهذا يؤكد أن الدولة في لبنان خاضعة تماماً لحزب الله.‏

واعتبرت المصادر أن لبنان محتل داخلياً من قبل حزب الله الذي يسعى لتنفيذ أجندة ايران في الشرق الأوسط، وهذا لأمر مؤسف ‏أن يصبح لبنان في الحضن الإيراني، لأنه سيجلب إلى لبنان المزيد من الازمات ويعكّر علاقاته بالدول العربية والخليجية.‏

وتؤكد المصادر ان الازمة متجهة نحو المزيد من التصعيد، والرسالة التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي ايصالها إلى ‏لبنان، هي ان على لبنان القيام بالخطوات اللازمة من أجل تحريره من القبضة الإيرانية، وعودته إلى الحضن العربي المكان ‏الطبيعي للبنان وشعبه.‏

وأملت المصادر من الفرقاء السياديين في لبنان وشعبه الحر، الانتفاض على هذا المحور الذي يريد الشر للبنان، والذي يقوده نحو ‏الهلاك والانهيار، كالعراق واليمن وسوريا.‏

ولفتت إلى أن لبنان لن يتعافى من دون مساعدة الدول الخليجية والعربية الصديقة، خصوصاً أنه يعيش أزمة اقتصادية خانقة، ‏وعدم استقرار في الليرة اللبنانية، لكن للأسف المساعدة لن تأتي من الدول العربية هذه المرة، إلا اذ تبدلت السياسة اللبنانية تجاه ‏السعودية والخليج العربي.‏

وأكدت المصادر أن السعودية ومعها دول الخليج تفرّق بين السلطة الحاكمة في لبنان والشعب اللبناني الذي لا علاقة له بالسياسة ‏السيئة لحكومته.‏