الأسد يرفض استقبال باسيل.. حزب الله الممر الإلزامي

منذ أكثر من شهرين يحاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حجز موعد مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ولقائه من أجل وضعه في صورة الملف الرئاسي الذي يعاني منه، إلا أن الأسد لم يحجز له موعداً بعد.

مصادر مطلعة تؤكد أن حصل اتصالان بين الأسد وباسيل واتفق الرجلان على تحديد موعد ولقاء في دمشق من أجل بحث الملف الرئاسي وفقاً لمقاربة باسيل لهذا الملف.

وتضيف المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن لغاية هذه اللحظة ليس هناك من بوادر حول حصول اللقاء، وعندما سأل باسيل المقربين من الأسد، فأتاه الرد بأن لا لقاء قبل اتفاق باسيل مع حزب الله.

وتشير المصادر إلى أن باسيل عاد وحاول مع الزائرين للعاصمة السورية، فأتاه الرد مرة أخرى بأن على باسيل الاتفاق مع حزب الله قبل لقائه الأسد.

ووفقاً لمصادر خاصة والتي أكدت لموقعنا، أن حزب الله اوصل رسالة صارمة الى القيادة السورية بعدم استقبال باسيل، وأن حزب الله ممتعض من تصرفات باسيل الأخيرة، وسلوكه الأخير أضر بمحور الممانعة، اذ ان بسبب تعنت باسيل لم تستطع قوى ٨ آذار السير بمرشح موحد.

وتقول المصادر إن القيادة السورية وقفت الى جانب حزب الله ولم تحدد موعداً لباسيل، مؤكدة أن الأسد يرفض لقاء باسيل ولن يلتقيه قبل عودة باسيل عن رفضه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

ونجح حزب الله بإقفال أبواب دمشق في وجه باسيل، وهذا ما يبرر هجوم باسيل المستمر على الحزب، لأنه ادرك أن مفتاح الوصول الى الأسد هو بيد حزب الله.