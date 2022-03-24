البابا فرنسيس على اطلاع كامل بسلوك حزب الله.. وكلام عون “ما عليه جمرك”

كثر الحديث عن ان رئيس الجمهورية ميشال عون دافع عن حزب الله وحاول تلميع صورته خلال زيارته الى روما ولقاء البابا فرنسيس، والتسويق لفكرة ان حزب الله حمى المسيحيين.

ولم يكتف عون الى هذا الحد، بل ذهب بعيدا في ارتهانه للحزب، واعطى صكا بالبراءة لسلاح الحزب عن كافة ارتكاباته والاغتيالات التي قام بها.

وفي السياق، اشارت مصادر متابعة للقاء البابا فرنسيس وعون لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، الى ان الحبر الاعظم على اطلاع كامل للملف اللبناني وتفاصيله الدقيقة، وهو يتابع لبنان بشكل دوري، والبطريركية المارونية ترسل له التقارير حول اوضاع لبنان والاحداث المتصلة الحاصلة على ارض لبنان.

وتضيف المصادر، “مهما حاول عون تلميع صورة الحزب، البابا فرنسيس لا يتأثر بالكلام، وهو معروف عنه بأنه يدقق بكل الملفات التي تجذب اهتمامه، ولبنان من الملفات الاولوية بالنسبة للفاتيكان الذي يتابع عن كثب تفاصيل السياسة اللبنانية، ويدرك خصوصاً كيفية تعامل حزب الله في السياسة اللبنانية.

وتؤكد المصادر، ان رأي البابا فرنسيس لا يختلف كثيراً عن نظرة الدول لحزب الله وتصنيفه على لائحة الارهاب.

لذا تقول المصادر، “مهما حاول عون تمييع الصورة الحقيقة للحزب، لا شيء يخفى عن الفاتيكان، ومهما تناسى عون ان الحزب قام ب٧ ايار واغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكافة شهداء ثورة الارز، اضافة الى اغتيالات لصحفيين وناشطين معارضين لبيئته، اضافة الى تعطيله الحياة السياسية في لبنان، وامساكه بقرار الدولة والهيمنة عليها، فالحقيقة ساطعة كالشمس لدى البابا فرنسيس.