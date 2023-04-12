"التيار" خائف من الانتخابات البلدية!

عند كل استحقاق دستوري، اعتادت السلطة الحاكمة التعطيل، وما ان أطلّت الانتخابات البلدية والاختيارية حتى علت أصواتهم بتأجيلها تحت حجة عدم تأمين التمويل، إلا أن وزارة الداخلية كشفت عن أن التمويل مؤمن، ما وضع المطالبين بالتمديد أمام الأمر الواقع.

حزب الله وبحسب مصادر مطلعة، يتماهى مع موقف التيار الوطني الحر الذي لا يحبذ اجراء الانتخابات، ويريد الحزب تسليف التيار هذا الموقف بعدما وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود، وبدوره التيار ينتظر من الحزب موقفاً داعماً برفض اجراء الانتخابات البلدية.

وتشير المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشونال” إلى أن التيار الوطني الحر يخشى مواجهة الاستحقاقات الدستورية، ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وعدم تبني حزب الله ترشيح رئيس التيار النائب جبران باسيل للرئاسة، يشعر التيار بأنه فقد نفوذه، وأن أي انتخابات بلدية ستحصل لن تكون النتائج لمصلحته، بالإضافة الى تدهور العلاقة مع حزب الله التي أثرت على التيار من الناحية السياسية، فحزب الله كان يساير التيار في العديد من الملفات، وكان يعطي الأولوية لباسيل على حساب حلفاء الحزب لكن الآن تغيرت الأمور.

وتلفت المصادر إلى أن التيار سيصر حتى آخر لحظة لعدم اجراء الانتخابات وسيسعى للتمديد للبلديات، حيث لديه حصة كبيرة من البلديات في العديد من المناطق، وفي عملية التمديد يحافظ التيار على البلديات الموالية له إلى حين انتظار اللحظة المناسبة أو تغيير في بعض الأمور السياسية من أجل تحصيل بعض من الشعبية التي فقدها.