المغتربون لباسيل: سنصوت ضدك بكثافة ولن تسرق منا اصواتنا

بعدما فشل فريق السلطة بتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في ١٥ ايار المقبل، عجز رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن إيجاد حجج واسباب تستوجب ترحيل الاستحقاق النيابي.

وبحسب الاحصاءات الجديد التي اجريت منذ اسبوع، اظهرت ان اكثر من ٨٠٪؜ من المغتربين يريدون التغيير، ويتجهون وفقاً لمصادر الاغتراب نحو التصويت ضد الفريق الحاكم وعلى رأسهم حزب الله والوطني الحر.

وتقول مصادر المغتربين، ان محاولة باسيل ثنينا عن التصويت او تشتيت اصواتنا لن تنجح وسنصوت بكثافة ضده وضد عهده الذي باع لبنان الى ايران.

وتؤكد المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، ان باسيل اعطى أوامره الى السفراء التابعين له، بتشتيت اصوات المغتربين في محاولة واضحة لإفشال الاستحقاق الانتخابي في الخارج، الا ان المغتربين يصرون على التصويت وبكثافة هذه المرة آملين بالتغيير المنشود رأفة بأهاليهم الذين يرزحون تحت اعباء اقتصادين نتيجة سياسات الفريق الحاكم.

بدورها، اكدت مصادر داخل وزارة الخارجية انها تتابع الموضوع ولن تقبل بأن يتحول السفراء الى تابعين لجهات سياسية، وهناك تحقيقات واتصالات تجري لجمع الادلة ووضعها امام الرأي العام اللبناني في الداخل والخارج.

واشارت المصادر لموقعنا، ان باسيل ليس وزيرا للخارجية وعليه الكف عن استعمال نفوذ رئيس الجمهورية ميشال عون للضغط على السفراء.

وكشفت عن ان عواصف القرار اتصلت من اجل استقصاء حقيقة ما يجري مع المغتربين في بلاد الانتشار، وكان هناك لهجة صارمة، بأن هذه الدول لن تسمح المس بأصوات المغتربين وهي تتابع الموضوع بدقة.