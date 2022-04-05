باسيل غارق بأموال ابو زيد وحالم بأصوات أسود… استنفار في بعبدا للملمة التداعيات

تسيطر أجواء من الغضب على اوساط التيار الوطني الحر في جزين، بعد اعلان انسحاب النائب السابق امل ابو زيد من السباق الانتخابي تاركاً فجوة انتخابية.

انسحاب أبو زيد استنفر رئيس التيار جبران باسيل، اذ اكدت مصادر مقربة من أبو زيد ان صهر العهد طلب تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون لإقناع ابو زيد الى العودة عن انسحابه.

وأكدت المصادر ذاتها لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، ان باسيل ممتعض كثيراً من تصرفات أسود واصفاً اياه بالخارج عن طوع التيار وتوجهاته ويتصرف وفقاً لمصلحته الشخصية ضارباً بعرض الحائط مصلحة التيار الانتخابية.

وتكشف المصادر عن ان عون الح على ابو زيد للعدول عن قراره، كما ان باسيل اصر على عون التدخل للجم أسود لأن الفوز في جزين فوق كل اعتبار.

وتقول المصادر إن ابو زيد يدرك تماماً عدم قدرة عون والتيار التخلي عنه، كونه احد الممولين الكبار للتيار الوطني الحر ورئيسه باسيل، والحملة الانتخابية بحاجة الى اموال طائلة وابو زيد عرض مبلغاً كبيراً، الا ان تصرفات اسود تجاهه ليست لائقة، وفي كل جلسات اسود الخاصة يتهجّم على ابو زيد.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن ابو زيد طلب من باسيل وضع حد لأسود، وفي حال عودته عن قرار الانسحاب هناك شروط على التيار تنفيذها وهي اعطاء الأولوية لأبو زيد، وبما أن التيار بحاجة الى أموال أبو زيد، فالأخير بحاجة ايضاً الى الاصوات التفضيلية التي يحاول أسود انتزاعها والطلب من مناصري التيار عدم التصويت لأبو زيد.