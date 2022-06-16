باسيل يصر على تعيين أورور فغالي في الطاقة!

عند كل استحقاق حكومي يلهث رئيس التيار الوطني الحر خلف تحسين شروطه واضعاً العراقيل أمام اي رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، وآخر العراقيل عدم تسميته لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يعتبره باسيل لم يعطيه ما يريد من تعيينات اضافة الى تشحيل الكثير من خطة الكهرباء التي تقدم بها وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض.

ويؤكد المقربون من باسيل ان عدم تسميته لميقاتي نهائي وهذا ما أخر عملية الاستشارات النيابية افساحاً للمجال أمام حزب الله ليقوم بالاتصالات اللازمة لإقناع باسيل، لكن وفقاً للمقربين، فإن الاتصالات اصطدمت بتمسك باسيل بموقفه الرافض لميقاتي.

من جهتها، تؤكد مصادر الحزب أنه لا يجوز عند كل استحقاق ممارسة التعطيل من أجل سلة حقائب يريدها باسيل، “القصة مش حرزانة” فعمر الحكومة ينتهي مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

بدورها، كشفت مصادر مطلعة على مشاورات تسمية رئيس للحكومة المقبلة عبر موقع “صوت بيروت انترناشيونال”، عن أن باسيل يتجه لتسمية أورور فغالي وزيرة للطاقة، الأمر الذي رفضه ميقاتي والثنائي الشيعي رفضاً قاطعاً كون هناك اتجاه الى رفض تسلم التيار الوطني الحر وزارة الطاقة خصوصاً بعد الكم الهائل من الاخفاقات والفشل، وأن الوقت قد حان لإنقاذ هذا القطاع.

وأضافت المصادر أن باسيل يريد الإبقاء على وزارة الخارجية في عهدة التيار، ولا مشكلة في هذا الأمر، لكن باسيل يضع سلسلة شروط مسبقة أمام أي رئيس مكلف بتنفيذ مطالبه، كونه يعتبر أنه صحيح عمر الحكومة لن يعمر طويلاً، لكن هذه الحكومة تتجه لإدارة البلاد ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وباسيل يريد سلة تعيينات ومطالب تتيح له التحكم في مرحلة ادارة الفراغ الرئاسي.