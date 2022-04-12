بو حبيب ينكر... مصادر في الخارجية تؤكد: باسيل تدخل مباشرة بالتشكيلات الدبلوماسية

مضحك هو وزير الخارجية عبد الله بو حبيب حين يقول إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يتدخل في التشكيلات الدبلوماسية، وإنه لم يره منذ فترة.

وزير الخارجية يستغبي الشعب، لأن ما من عاقل الا ويعلم انه محسوب على باسيل وهو يتصرف وفقاً لأوامر رئيس التيار، وكل البيانات الصادرة تُكتب في الشالوحي وآخرها البيان الشهير حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتؤكد مصادر من داخل وزارة الخارجية، أن باسيل تدخل بشكل مباشر بالتشكيلات الدبلوماسية وهو كان ينتظرها منذ ان اعطى وعده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حين سماه والأخير وعده في المقابل البت بالتشكيلات الدبلوماسية.

وتقول المصادر ذاتها لموقع “صوت بيروت انترناشيونال” إن “كافة الاسماء المطروحة لتولي منصب السفير والتي هي من حصة المسيحيين ارسلها باسيل وقام بوضع اسماء السفراء بنفسه، وبو حبيب مقل الاسماء بدوره الى رئيس الحكومة كساعي بريد لا أكثر ولا أقل”.

وتستغرب المصادر كيف ان بو حبيب ينكر تدخل باسيل، وهو الذي قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية ان التشكيلات الدبلوماسية تمت وفقاً للمحاصصة، ما يعني ان لباسيل دور مباشر فيها، مؤكدة ان حصة باسيل اتت وفقاً لمصلحته الشخصية من دون اي اعتبار للكفاءة، وهو قام بترضية من لم يرشحهم الى الانتخابات النيابية بتعيينهم سفراء، وكأن وزارة الخارجية دكانة لباسيل.