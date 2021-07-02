جهنم بإدارة "حزب الله"

لا تقل لنا إن إقفال الطرقات يزيد من معاناة المواطنين نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، ولا تجلس على كرسيك وانت تبحث عن تشكيل لجان لمتابعة الأوضاع، ولا تقرأ لنا الاشعار والاقاويل والمواويل، حتى أننا لم تعد نريد أفعالك، ثقتنا بك مفقودة ولم تعد مصدر ثقة للشعب أنت وطبقتك الفاسدة.

إلى منتحل صفة “بي الكل”، هل نزلت من عليائك ونظرت إلى شعبك الجائع؟ هل تسمع انين الموجوعين بلا دواء؟ هل تعلم بأن المواطن اللبناني يقف لساعات في طوابير المحروقات قبل أن تفتح المحطات أبوابها؟

نعيش في وطن انهكته، حتى أصبح المريض فيه ميت، لا يستطيع الدخول إلى المستشفيات لأنه لا يملك ثمن الطبابة.

نعيش في وطن حولته إلى جهنم، لقد قلت وصدقت، وها نحن في جهنم التي انت رئيسها.

نحن في جهنم التي عطلت انتخاباتها الرئاسية لفترة عامين ونيف، ووعدتنا بالإصلاح والتغيير، لكنك قمت بالتسويات مع من تعتبرهم اليوم مسؤولين عن الفساد.

نحن في جهنمك، يا فخامة الرئيس، حيث لا حليب للأطفال، والآباء أصبحوا عاطلين عن العمل.

نحن في جمهورية جهنم حيث الصيدليات تقفل أبوابها، وخيرة شبابها تهاجر بحثاً عن الكرامة.

نعيش في ازمة خانقة، ولم نر منك الحلول، لا نسمع إلا ببيانات رئاسية، ووعود فارغة كمناصبكم الزائلة، لم تتركوا لنا ذرة كرامة، ولا فلساً واحداً، سرقتم تعبنا، واليوم تتباهون بإعطائنا بطاقة تمويلية تمولونها من جيوبنا.

خسئتم، لسنا بمتسولين، نحن شعب الحياة، والسهر، والعيش الرغيد، لن نقبل بتحويلنا إلى جثث تنهشونها عند كل اطلالة شمس.

الشعب اللبناني يموت وليس ما يشير الى أنّ أمام لبنان خياراً آخر غير جهنّم وذلك بعدما صار البلد مفلسا وفي غياب أيّ وعي لدى القيادة السياسية الموجودة التي يديرها حزب الله على طريقته ويتحكّم بتصرّفاتها.

لا وجود لأي طرح جدّي يستهدف البحث عن مخرج من الأزمات التي يعاني منها لبنان على كلّ المستويات.

الانتخابات النيابية آتية، ولن تنالوا أصوات شعب بات يحلم برغيف خبز، ويشتهي كيلو لحمة، ويتمنى أن يجد حبة دواء في رحلة البحث عن الصحة.