الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جهنم بإدارة "حزب الله"

2 - يوليو - 2021
حسن نصرالله وميشال عون

حسن نصرالله وميشال عون

تشارلي عازار
A A A
طباعة المقال

لا تقل لنا إن إقفال الطرقات يزيد من معاناة المواطنين نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، ولا تجلس على كرسيك وانت تبحث عن تشكيل لجان لمتابعة الأوضاع، ولا تقرأ لنا الاشعار والاقاويل والمواويل، حتى أننا لم تعد نريد أفعالك، ثقتنا بك مفقودة ولم تعد مصدر ثقة للشعب أنت وطبقتك الفاسدة.

إلى منتحل صفة “بي الكل”، هل نزلت من عليائك ونظرت إلى شعبك الجائع؟ هل تسمع انين الموجوعين بلا دواء؟ هل تعلم بأن المواطن اللبناني يقف لساعات في طوابير المحروقات قبل أن تفتح المحطات أبوابها؟

نعيش في وطن انهكته، حتى أصبح المريض فيه ميت، لا يستطيع الدخول إلى المستشفيات لأنه لا يملك ثمن الطبابة.

نعيش في وطن حولته إلى جهنم، لقد قلت وصدقت، وها نحن في جهنم التي انت رئيسها.

نحن في جهنم التي عطلت انتخاباتها الرئاسية لفترة عامين ونيف، ووعدتنا بالإصلاح والتغيير، لكنك قمت بالتسويات مع من تعتبرهم اليوم مسؤولين عن الفساد.

نحن في جهنمك، يا فخامة الرئيس، حيث لا حليب للأطفال، والآباء أصبحوا عاطلين عن العمل.

نحن في جمهورية جهنم حيث الصيدليات تقفل أبوابها، وخيرة شبابها تهاجر بحثاً عن الكرامة.

نعيش في ازمة خانقة، ولم نر منك الحلول، لا نسمع إلا ببيانات رئاسية، ووعود فارغة كمناصبكم الزائلة، لم تتركوا لنا ذرة كرامة، ولا فلساً واحداً، سرقتم تعبنا، واليوم تتباهون بإعطائنا بطاقة تمويلية تمولونها من جيوبنا.

خسئتم، لسنا بمتسولين، نحن شعب الحياة، والسهر، والعيش الرغيد، لن نقبل بتحويلنا إلى جثث تنهشونها عند كل اطلالة شمس.

الشعب اللبناني يموت وليس ما يشير الى أنّ أمام لبنان خياراً آخر غير جهنّم وذلك بعدما صار البلد مفلسا وفي غياب أيّ وعي لدى القيادة السياسية الموجودة التي يديرها حزب الله على طريقته ويتحكّم بتصرّفاتها.

لا وجود لأي طرح جدّي يستهدف البحث عن مخرج من الأزمات التي يعاني منها لبنان على كلّ المستويات.

الانتخابات النيابية آتية، ولن تنالوا أصوات شعب بات يحلم برغيف خبز، ويشتهي كيلو لحمة، ويتمنى أن يجد حبة دواء في رحلة البحث عن الصحة.

    المزيد من مقالات

    القصر الجمهوري في بعبدا
    هل تستطيع المرحلة الضبابية الخارجية أن تنتج رئيساً للجمهورية في لبنان؟
    جبران باسيل
    باسيل يتعفف عن كرسي الرئاسة الاولى ولكن إدارة الفراغ ستكون حصرية لتياره
    من أحد تجمعات حزب الله
    عندما يحاضر حزب الله بالوطنية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
    قائد الجيش العماد جوزف عون
    الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟