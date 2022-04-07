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حزب الله عم يصرف دولارات على التيار الوطني الحر… وتململ داخل مناصري باسيل

منذ 7 ثواني
جبران باسيل

جبران باسيل

تشارلي عازار
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عند كل انتخابات يعمد المرشحين الى صرف الأموال، البعض منهم يلجأ الى شراء الضمائر والبعض الآخر يقوم باستمالة الناخبين عن طريق المساعدات.

فكيف الحال اليوم ولبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة تهدد البلاد بالافلاس، فالمواطن لا يملك ثمن ربطة الخبز ولا الدواء.

لكن الغريب في الأمر، أن يستند التيار الوطني الحر الى اموال حزب الله، تلك الأموال التي تأتي عن طريق الاتجار بالمخدرات وبطرق أخرى غير مشروعة، اذ ان هناك تململ داخل قاعدة التيار واستياء كبير لما وصلت اليه حال جبران باسيل الذي بات رهينة في يد الحزب.

وتقول مصادر خاصة لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، إن من يعطي المال يتحكم بالمواقف، وهذا هو حال التيار الوطني الحر الذي اصبح يذوب كليا بحزب الله، وباتت أمواله تشكل قاعدة التيار الانتخابية”.

وتضيف المصادر، “هناك مساعدات غذائية تصل الى مناصري التيار الوطني، وعليها شعار الحزب الانتخابي “نحمي ونبني”، الامر الذي ترك انطباعاً سيئاً لدى بعض الكوادر، كما أن الحزب يصر على أن تكون المساعدات باسمه وتحت شعاراته في اشارة واضحة بأننا معطيكم من كيسنا”.

واكدت المصادر أن بعض المناصرين رفضوا المساعدات وسجلوا اعتراضهم داخل الهيئات التابعة للتيار، الا ان الرد اتى بأن التيار لا يملك المال، وهو متحالف مع حزب الله”.

وتشير المصادر، أن الحزب اعطى التيار دفعة اولى من الدولار الفريش لجبران باسيل كمصاريف للحملة الانتخابية، ما اعتبره البعض اهانة للتيار الذي يحمل شعارات التغيير والاصلاح ويتباهى بالعهد القوي.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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