رياض سلامة وتعاميم المصرف... يا دارة دوري فينا

من المستنقع اللبناني وبظل كارثة كيانية تتمثل بغياب “الدولة” عقب ازمات سياسية مالية اقتصادية، مئة وعشرة ملايين دولار خرجت ‏من مصرف المركزي اليوم عبر منصة “صيرفة” لزيادة الطين بلة بعدما أصدر مصرف لبنان تعميمًا موجهًا إلى المصارف يتعلق ‏باجراءات استثنائية حول العمليات على العملات الاجنبية‎.‎

وأتت هذه الاخيرة بحسب الاخير للحد من جموح سعر صرف الليرة كما تلاعب السوق الموازي بسعر الصرف، ولمنح وصول الدولار ‏لاسقف اعلى ولضبط ايقاع التهريب مؤقتاً، واصداره قرارا رفع فيه سعر صيرفة الى 38 الفا، وطلب من المصارف اعطاء المواطنين ‏الدولار مقابل تأمينهم الليرة، وعلى سعر صيرفة، ومن دون سقوف‎.‎

و انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بشكل ملحوظ بعد تعاميم الاخير بعدما قد سجل الدولار ارقاماً قياسية في مطلع ‏الاسبوع الحالي الى ثماني و اربعين الف ليرة لبنانية للدولار الواحد‎ .‎

وإلحاقًا ببيانه الصادر والذي نصّ على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على سعر “صيرفة”، دعا ‏الحاكم بإلحاح كل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد أن يتّجه فورًا إلى بنك الموارد‎.‎

والجدير بالذكر إلى أن اليوم هو يوم العمل الأخير من السنة على أن يكون عمل المصارف يوم الجمعة اداري لإجراء الجردة السنوية ‏مع إقفال الأبواب الخارجية، يُضاف إلى يومَي العطلة الأحد والإثنين فكيف يمكن لبنك الموارد تلبية المواطنين في يوم واحد، اضافة ‏الى تسأل المواطنين عن آلية العمل لمن لا يملكون حساباً لديه وكيفية الاستحصال على العملة الصعبة‎.‎

وحيث ان بنك الموارد ضرب بعرض الحائط القوانين المالية نوعاً ما بقرار الحاكم واصبح ليس الا محل “صرافة”، وجب التأكد ان ‏اعادة هيكلة القطاع المصرفي تبدأ من مصرف لبنان واعادة هيكلة حكومة الاخير و المعركة هي على من سيكون حاكم بأمره كونه ‏الرتيبة الاساسية دولياً و الذي يرتقي لهم اهميته اعلى من ايصال رئيس للدولة‎.‎

ومع تمنع المصرف المركزي تسليم المصارف العملة الصعبة تعرقلت هذه العملية لا بل شتت حياة الشعب المنهارة اساساً حيث اعادت ‏له مشهدية طوابير “البنزين” وتمنع تسليم المحروقات اضافة الى الغاز والادوية والحليب عقب هذه القرارات، دون ان ننسى ان لهذه ‏التعاميم عواقب وحتمية التحليق مقابل الهبوط الحالي‎.‎

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محصلة ما ذكر ان عملية الاصلاح‎ ‎

واعادة الثقة الدولية وتدهور الليرة مقابل الدولار يتطلب جهود جدية وقرارات من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لان التعاميم التي ‏تصدر من المصرف المركزي يفترض أن تكون موقتة، ولكن يتم تمديدها في غياب أي قرارات اصلاحية جدية للحد من الانفجار ‏الاجتماعي الآتي بلا محال‎.‎