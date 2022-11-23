سعر باسيل لن يُصرف في أسواق حزب الله

يدرك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنه في نهاية المطاف سيرضخ لمطالب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وإلا مصير انفاق مار مخايل بات مهدداً.

بهذه العبارة أكدت مصادر في قوى 8 آذار لموقع “صوت بيروت انترناشيونال” بأن ليس أمام باسيل سوى القبول بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وأن أساليب باسيل باتت قديمة ومكشوفة ومر عليها الزمن، وما كان يصلح عندما كان ميشال عون رئيساً للجمهورية لم يعد صالحاً اليوم.

وتضيف المصادر، “ما يحاول باسيل فعله اليوم مكشوف، وهو يرفع من سعره وسقوفه من أجل التفاوض على مكاسب سلطوية مقابل انتخابه لفرنجية، لكن باسيل لن يحصل على ما يريد، وبات يشكل مصدر ازعاج لحلفائه، خصوصاً حزب الله الذي قرر عدم مسايرة باسيل، وعدم ارسال أي موفد من قبله لمفاوضته، وما قاله نصرالله في لقائه الأخير مع باسيل واضح ولن يكرره، وهو الاتفاق على سليمان فرنجية، كما أن التلويح في كل مرة بأن اتفاق مار مخايل على المحك لم يعد ينفع باسيل، واذا أراد نسف الانفاق فليكن، فالتوجه الاستراتيجي لحزب الله فوق أي حلف ومع وأهم من أي فريق سياسي يريد الاستفادة الشخصية أو صرف عدد كتلته في بازار رئاسي.