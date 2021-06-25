شركة لتوزيع البنزين في لبنان على علاقة مباشرة ببشار الأسد

يعيش لبنان أزمة محروقات خانقة تضاف على كاهل المواطن اللبناني، وتزيد من غرقه في الأزمات وسط عدم مبالاة المسؤولين.

ينشط العديد من الأشخاص القاطنين في المناطق الحدودية في تهريب مادة البنزين إلى سوريا، لأن هذه العملية تمكّنهم بكل بساطة، من تحقيق ربح وفير جدًا حيث يوازي سعر تنكة البنزين الإجمالي في السوق السورية حوالي 240 ألف ليرة، فيما تبلغ قيمتها في لبنان 40 ألف ليرة، مما يشجعهم على متابعة عملية التهريب بقوة.

تكشف مصادر خاصة لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن أن “تكاثر شبكات التهريب المنظّم مؤخرا بشكل كبير عقّد عمل الأجهزة الأمنية في منعها”، أضف إلى ذلك البواخر التابعة للشركات المستوردة للنفط التي لا تزال راسية قبالة الشاطئ اللبناني حتى الساعة، بانتظار فتح الاعتمادات من مصرف لبنان لتفريغ حمولتها.

تشير المصادر، إلى أن إحدى الشركات المستوردة للنفط على صلة مباشرة برئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي من اكبر الشركات في لبنان من حيث عدد الفروع والمحطات، ما يعني أنها تستورد كميات كبيرة من البنزين والمازوت ما يجعلها تقوم بعمليات تهريب ضخمة، أي حوالي 80% من مخزونها يتم تهريبه إلى داخل الأراضي السورية، وإبقاء 20% فقط للاستعمال في داخل السوق اللبناني، وهذا خرق واضح للعقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وقال المصدر، إن “خلال عملية مراقبة بسيطة للمحطات التابعة لهذا الشركة، نرى أنها الوحيدة التي لم تقفل أبوابها، وهي تقوم بعملية توزيع على مدار الساعة”.

يتابع المصدر، “تتمتع الشركة بنفوذ كبير داخل لبنان، ولا أحد من المسؤولين يتجرأ على محاسبتها، إذ أن الصهاريج تدخل الشركة لتعبئة البنزين، وبعدها تقوم برحلتها إلى سوريا لتفريغ حمولتها في أكبر عملية تهريب للبنزين يشهدها لبنان، فيما اللبنانيون يقفون في طوابير الذل للحصول على بضعة ليترات من الوقود”.

وكشفت المصادر عن أن هناك مسؤولين نافذين يمتلكون اسهماً في الشركة المذكورة، ويتقاسمون أرباح التهريب، وهي بملايين الدولارات، وبالتالي، فإن عملية مكافحة التهريب أمر صعب للغاية نظراً للنفوذ التي تتمتع به الشركة في لبنان وسوريا.