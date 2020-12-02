عن المسودة والمحاولة.. العجلة تدور سدى

يبدو ان عجلة التشكيل تدور فقط في بيت الوسط، حيث يسعى الرئيس المكلف سعد الحريري الى تقديم تشكيلة غير نهائية لرئيس الجمهورية ميشال عون في محاولة منه للايحاء للخارج بانه لا يزال يشكل الحكومة ويجري اتصالات، ولكن الواقع مختلف اذ ان الاتصالات متوقفة، حتى ان الثنائي الشيعي بات في حالة من التريث بسبب الحلفاء.

مصادر نيابية رفيعة المستوى تؤكد لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، ان لا تشكيل حاليا حتى لو قدم الحريري مسودة شبه نهائية للبحث بها، فهو لن يقدم على تقديم تشكيلة رسمية نهائية لتوقيعها ولا تحظى برضى بعبدا، لأن الامر سيسجل نكسة في بيت الوسط حيث ان رئيس الجمهورية يكون قد استخدم صلاحياته ورفض التوقيع او جعله ينتظر لصدور مراسيم التشكيل طويلا، وفي لبنان لم تجرِ العادة بتشكيل حكومات امر واقع بعدم مواقفة رؤساء الجمهورية. ولفتت المصادر الى ان عون ينتظر من الحريري ان يخبره على اي اسس شكل حكومته، واذا لم يدخل الحريري عون كشريك حقيقي بالتشكيل فالحكومة لن تتشكل ولن تلقى دعما.

وتشير المصادر الى ان الوضع السياسي اللبناني مرتبط بشكل وثيق بالمنطقة من العراق وايران وصولا الى الخليج، خصوصا وان الاميركيين اليوم يعملون على حل الخلاف الخليجي بين السعودية وقطر، وهذه المحاولات يقوم بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاصلاح بعض الامور قبل مغادرة البيت الابيض.

وتلفت المصادر الى وجود تداخل عراقي – لبناني لأن الاهتمام العراقي في لبنان كبير جدا خصوصا اليوم مع الاهتمام العراقي بلبنان لناحية المساعدات ولناحية موضوع الفيول لمعامل الطاقة مع اقتراب انتهاء عقود استقدام الفيول لمعامل التوليد.

وتشدد المصادر على ان موضوع التدقيق الجنائي يتفاعل يوميا في السياسة والقانون، ورئيس الجمهورية مصر عليه ويسعى اليوم لاعادة شركة “الفاريز ومارسال” الى عملها بالشروط الجديدة وتسليمها كل الاوراق المطلوبة من مصرف لبنان ومن كل المرافق العامة التي سيطالها التدقيق، لان البعض بات يعترف ان التدقيق هو خلاص لبنان، ولكن العبرة بالتنفيذ تبعا للمصادر.