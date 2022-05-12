عون بدو معلوف وخلاف “كنعان وبو صعب” يعرض اللائحة الى هزيمة

تعيش الماكينة الانتخابية التابعة للتيار الوطني الحر في المتن حالاً من التخبط والشرذمة نتيجة الخلافات بين النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وادي معلوف.

ووفقاً لمعلومات خاصة لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، يركز التيار في معركته على اسقاط المرشح ملحم الرياشي، ما يعتبره ابراهيم كنعان امر مستحيل كون اصوات القوات في المتن ستصب للرياشي، وفي هذا صعوبة كبيرة لاسقاطه، كمان التيار تراجع كثيراً في المتن وهو يتجه لخسارة مقعد واحد على الاقل وفقا للارقام.

وبحسب المعلومات، لم يعد يملك التيار قدرة تجييرية تخوله توزيع الاصوات على كنعان وبوصعب ومعلوف الحلقة الاضعف في لائحة التيار، كما يدور الخلاف بين بوصعب وكنعان من جهة، ومن جهة اخرى بين كنعان وباسيل الذي يفضل ادي معلوف، الامر الذي يدرك كنعان جيداً وهو يقوم بعملية تجييش كبيرة وشراء اصوات من امام الياس بو صعب.

وتؤكد المعلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون تدخل مباشرة واوفد شخصا من القصر ليقول ان الرئيس يريد معلوف، ويجب ان تصب الاصوات التفضيلية لمصلحته.

وهناك رأي آخر داخل ماكينة التيار يقول ان التركيز على توزيع الاصوات بين بو صعب وكنعان اسهل ويضمن وصولهما الى الندوة البرلمانية، كونهما يتمتعان بتأييد شعبي واسع، في حين ان معلوف ضعيف جدا وهو بحاجة الى كافة اصوات مناصري التيار من اجل الفوز، وهذا امر في غاية الخطورة كونه يعرض بو صعب وكنعان الى خسارة محتمة، اضافة الى ان عملية الثأر من الرياشي مكلفة على التيار.

وتوضح المعلومات من داخل ماكينة التيار، ان التصويب على معلوف سيكون مكلفاً، وثمنه وصول نائبين من لائحة القوات في المتن، اما اذا توزعت اصوات التيار على كنعان وبو صعب، ستفوز القوات بمقعد واحد فقط.