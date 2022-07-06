عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"

لا يحبذ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل متابعة ملف تأليف الحكومة عبر الهاتف، ويفضل أن يكون شخصياً في قصر بعبدا ومتابعة كل شاردة وواردة عن قرب خصوصاً الملف الحكومي.

لباسيل باع طويل في التدخل بكل ملفات القصر الجمهوري، وتقول مصادر مطلعة انه بطلع على كل ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون، فهو كظله يراقب كل خطواته ويمضمون اجتماعات رئيس الجمهورية، هكذا يحب ويعمل كما ان الرئيس عون يصر على مراسلته واخباره بكل ما يحصل من اجتماعات.

وكشفت المصادر عن ان احد المرات مازح الرئيس عون باسيل قائلاً، “بدك تعمل رئيس؟ لازم تعرف كل شي”، خصوصاً في هذا البلد ومع هكذا افرقاء سياسيين.

وتابعت المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، الرئيس عون يتصرف وكأن باسيل هو رئيساً للجمهورية، وكل من يعمل في القصر الجمهوري يدرك ذالك، فباسيل يقضي في القصر اوقاتاً تفوق الاوقات التي يقضيها في منزله، وهو وضع مستشارين موالين له بالقرب من الرئيس واطاح معظم المستشارين السابقين، لأنه لا يثق الا بفريق عمله الضيق، وبهذه الطريقة يكون يتابع ما يحصل داخل اروقة بعبدا عن قرب.

واضافت المصادر،” باسيل ما بحب يحكي عبر الهاتف، يخشى من التنصت، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، وهو يتابع شخصياً ملف التأليف، وقام يتسريب التشكيلة لنسفها، كونها اتت غير مطابقة لمطالبه، وكان يدرك ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لن يعطيه ما يريد وبالتالي قام مسبقاً بعدم تسميته، كما ان حزب الله اوصل رسالة لباسيل بأنه لن يتدخل هذه المرة مع ميقاتي لإقناعه بشروط باسيل.

وأكدت المصادر أن عملية التأليف صعبة في ظل الشروط التي تضعها الأطراف السياسية وخصوصاً باسيل الذي يريد حكومة على قياس مصالحه كي تدير الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وهو يدرك سلفاً ان وصوله الى قصر بعبدا دونه معوقات وأولها العقوبات الأميركية، وهو يعمل جاهداً على رفعها عبر تخصيص فريق من المحامين في واشنطن.