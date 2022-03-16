عون يجنّد القضاء لأهداف انتخابية…

يكثف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اطلالته لشد العصب الانتخابي، مطلقاً هجومه على القوى السيادية القادرة على النهوض بلبنان وتحريره من الهيمنة الايرانية.

ولم يعد أمام باسيل سوى الكذب واختلاق الانجازات الوهمية في ملف الكهرباء الذي اثبت فشله وتياره على إدارته منذ عام ٢٠٠٩.

ويساند رئيس الجمهورية ميشال عون باسيل في معركته الانتخابية مجنّداً نفوذه في سدة الرئاسة وكل ما طاب من الادارات والوزارات وأجهزة أمنية من أجل ضمان نجاح باسيل وتياره في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في ١٥ أيار.

وفي السياق، تحذر مصادر قضائية عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال”، العهد من استغلال القضاء بهدف تعويم شعبية صهره، واختلاق الملفات بحق الخصوم وكل من يترشح في وجه التيار الوطني الحر.

وتكشف المصادر عن ان الرئيس عون قد يلجأ مع اقتراب موعد الانتخابات الى فتح الملفات لا بل فبركتها عن طريق القاضية غادة عون كما حصل مع اصحاب المصارف، وليقول للمواطنين بأن العهد يعمل ويكافح الفساد.

وتخشى المصادر من ان يؤدي الامر الى عرقلة الانتخابات وتأجيلها ويكون بذلك قد ضرب عصفورين في حجر واحد، أجل الانتخابات التي ليست من مصلحته، ووضع كرة التأجيل في ملعب الآخرين.

وتبدي المصادر استيائها من تصرفات القاضية غادة عون التي تعمل وفقاً لأوامر رئيس الجمهورية لا القضاء وترتكب مخالفات قضائية من دون محاسبة.

وتأتي هذه التصرفات بعدما اظهرت كافة الاستطلاعات بأن شعبية التيار تراجعت بشكل ملحوظ ما يفقده عددا لا بأس به من المقاعد النيابية، وهذا ما نلاحظه خلال خطاب باسيل عالي اللهجة والذهاب نحو حزب الله من أجل تحصين وضعه الانتخابي والتسول من الحزب على بضعة مقاعد تأتي بأصوات الحزب.