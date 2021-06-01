عين باريس على حكومة تدير الانتخابات النيابية المقبلة

تتجه الأنظار نحو عملية اطلاق الاتصالات لتشكيل الحكومة المرتقبة، إلا أن هذه الحركة تبقى خجولة في ظل تعنت البعض والإبقاء على مواقفه السلبية من التأليف.

ويبقى الشعب اللبناني فاقد للثقة بهؤلاء المسؤولين الذين لا يعطون أهمية لمطالب شعبهم ويكثرون من المطالب والحصص والتقاسم السلطوي.

وسط هذه الأجواء، تبدو باريس غير متحمسة وغير متفائلة للاتصالات الجارية، فلباريس باع طويل في السلوك غير المشجع لقادة الطبقة السياسية الحاكمة.

تشير مصادر مطلعة من باريس لـ”صوت بيروت انترناشونال”، إلى أن الاليزيه لا يبدي اهتمامه لمروحة اللقاءات الدائرة، فهو سبق له ان اعطى موقفه، وطرح مبادرة متكاملة عن طريق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت.

تؤكد المصادر أن فرنسا غسلت يديها من الطبقة السياسية في لبنان، خصوصاً بعد جولة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان الأخيرة إلى لبنان، والنتائج السلبية التي أحاطت الزيارة.

تلفت المصادر، إلى أن الرسالة الأخيرة التي أرسلها الرئيس ميشال عون إلى ماكرون عن طريق السفارة الفرنسية لدى لبنان، لم تلق اهتماماً في أروقة القصر الرئاسي الفرنسي، فموقف الاليزيه واضح منذ انفجار ٣ آب، والرئيس الفرنسي وضع خطة للقادة اللبنانيين من أجل النهوض بلبنان، إلا أن الطبقة الحاكمة اجهضت الجهود الفرنسية، وقامت بنسف المبادرة الماكرونية الامر الذي اغضب فرنسا.

تقول المصادر، إن أولويات الرئيس الفرنسي أصبحت في مكان آخر، وإن ما كتب خلال المبادرة الفرنسية أصبح غير سارياً الآن، لأن الأمور تتفاقم في لبنان، والمرحلة السابقة كانت أخف وطأة من المرحلة الحالية، فالأمر بات بحاجة إلى معجزة مستحيلة من اجل انقاذ لبنان من الورطة الذي وضع فيها.

وتكشف المصادر عن أن انظار باريس تتجه أكثر نحو حكومة مستقلة تماماً وبأشخاص مستقلين غير مرشحين للانتخابات، وهذه الأجواء لمستها باريس من العواصم الأوروبية التي ترى بالحكومة المرتقبة، حكومة تدير الانتخابات النيابية المقبلة، وإنتاج سلطة جديدة تلبي حاجات الازمة اللبنانية ومتطلبات المجتمع اللبناني الذي أصبح يعيش أسوأ أزمة تمر على لبنان منذ قرون.