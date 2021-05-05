عين حزب الله على مقصلة فيينا… هل تطيح رأسه؟

الكل يغني على ليلاه، واقفاً خلف مطالبه التعجيزية بحثاً عن عصا يضعها في دواليب التأليف الحكومي، المطالب كثيرة والسقوف عاليه، والخلاف بين الافرقاء كبير جداً، ما يجعل من أي عملية تشكيل للحكومة في غاية الصعوبة.

لا أحد يتكلم مع الآخر، التواصل مقطوع، وطريق بعبدا بيت الوسط يربض عليها النائب جبران باسيل، مانعاً أي مسعى لعملية التأليف إلا وفقاً لشروطه، التي تلبي مصالحه الشخصية، لكن ماذا عن حزب الله ؟ وأين هو من زيارة الموفدين إلى لبنان.

يقف حزب الله عشية وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان في كوكب آخر، كوكب خاص به، له دويلته ومصالحه التي تتناسب مع مصالح ايران العليا، فلا المبادرات تعنيه، ولا زيارات الموفدين، الاجندة الايرانية أمامه، ويطبقها بحذافيرها.

ووفقاً لمصادر سياسية، فإن حزب الله وضع نفسه بعيداً عن الوشوشات والخلافات الحكومية، لا يتدخل إلا لإنقاذ حليفه في قصر بعبدا عند الحاجة، والاولوية اليوم هي للاتفاق النووي وما سينتح عن المفاوضات الدائرة في فيينا، فالحزب مُنكب على ما هو خلف الحدود.

وتشير المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال”، إلى أن حزب الله لا ينظر إلى زيارة لو دريان بنظرة تفاؤلية، كما أنه لا يضع أمالاً على تلك الزيارة، المهم لديه ما يقوله مرشد ايران، وإذا اتت الاوامر من طهران بتسهيل عملية التأليف، يقوم الحزب بالضغط على حلفائه ويسهل الامور لإظهار نفسه في موقع المسهل، لكن لغاية الآن، لم تأخذ ايران أي جواب شافٍ من واشنطن حول الاتفاق النووي، ما يعني وفقاً للمصادر، أن عملية التأليف لا تزال بعيدة جداً.

وتشدد المصادر على أن حزب الله يشعر وكأن رأسه وضع تحت مقصلة واشنطن من خلال مفاوضات فيينا، وهو يخشى من عملية بيع وشراء قد تحصل بين واشنطن وطهران، كونه يدرك أن النظام الايراني يعاني أزمة حقيقية جراء العقوبات القاسية التي فرضتها واشنطن، واحكمت قبضتها على الاقتصاد الايراني الذي بات على شفير الانهيار، وبالتالي من المؤكد أن موضوع الحزب وسلاحه، بات ورقة على طاولة مفاوضات الاتفاق النووي، ولا أحد يدرك متى ترضخ ايران لمطالب واشنطن خصوصاً أن المنطقة ذاهبة نحو المزيد من الحوارات بين الاطراف المتنازعة.