الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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فيلق القدس لتهريب الدولارات.. ماذا عن حزب الله؟

منذ 4 دقائق
من أحد تجمعات حزب الله

من أحد تجمعات حزب الله

تشارلي عازار
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بعدما تم الكشف عن حقيقة تهريب دولارات العراقيين الى إيران عن طريق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تساءلت مصادر دبلوماسية عن مصير الدولارات في لبنان.

ولم تستبعد المصادر عبر “صوت بيروت انترناشونال” أن يتم تهريب الدولارات من لبنان الى النظام الإيراني أيضاً خصوصاً في طل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وتضيف المصادر، ليس بغريب ان يقوم حزب الله بجمع الدولارات وتهريبها الى ايران، من يهرب الدولارات الى سوريا يستطيع تهريبها الى ايران النظام الذي يأتمر به حزب الله.

وتابعت، يملك حزب الله شبكة صيرفة كبيرة مؤلفة من عدد كبير من الصرافين الذين يقومون بجمع الدولارات من الاسواق اللبنانية لجني ارباح كبيرة، ولهذا السبب فرضت واشنطن عقوبات على حسن مقلد.

أما عن فيلق القدس، سألت المصادر، لم نرَ هذا الفيلق الذي يحمل اسم القدس يقاتل يوماً من اجل القضية الفلسطينية، ولم نر قتيلاً واحداً من هذا الفيلق يسقط في غزة، بل جل ما نراه، فيلق يقوم بتصفية العراقيين والإيرانيين الاحرار ويقوم بتهريب الدولارات والمخدرات على غرار حزب الله الذي له باع طويل في تجارة الكبتاغون.

واعتبرت المصادر، ان النظام الإيراني بات يشكل نظاماً لتدمير الأنظمة العربية، فلبنان منهار نتيجة سياسة حزب الله، وسوريا ترزح تحت الحروب جراء تدخل النظام الإيراني وميليشياته، واليمن يعاني، وها هو العراق لحق بلبنان اقتصادياً وبات الحشد الشعبي التابع لإيران يتصرف على طريقة حزب الله في لبنان.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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