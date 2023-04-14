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لهذا السبب لا يريد الثنائي الشيعي الانتخابات البلدية

منذ 43 دقيقة
صندوق اقتراع الناخبين

صندوق اقتراع الناخبين

تشارلي عازار
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تخفق المنظومة الحاكمة دائماً عند كل استحقاق دستوري، فمن يمعن في تعطيل الانتخابات الرئاسية، حكماً سيعطل الانتخابات البلدية، فمن الثنائي الشيعي مروراً بالتيار الوطني الحر، طارت الانتخابات البلدية.

مصادر معارضة تؤكد لموقع “صوت بيروت انترناشونال” أن الثنائي الشيعي غير مهتم بالانتخابات البلدية، وله أجندات وأولويات أخرى تبدأ بكيفية تفكيك الدولة ومؤسساتها بهدف الإبقاء على تحكمها بالقرارات وتنتهي بمحور إيران التي تريد لبنان دولة مفككة.

وبحسب المصادر، لا يريد الثنائي الشيعي الدخول في جدل واسع في القرى والبلدات التي يفرض نفوذه فيها، وهي في غنى عن الدخول في مشاكل مع العائلات الموالية للثنائي، وخصوصاً بعد النقمة المعيشية جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة التي سار فيها الثنائي، كما انه لن يستطيع ارضاء تلك العائلات بمقعد من هنا وبمختار من هناك، وهو عانى في الانتخابات البلدية الأخيرة من إشكالات وقعت في البلدات جراء تدخل الثنائي في تشكيل اللوائح البلدية.

وتشير المصادر الى ان جهود الثنائي منصبة على الانتخابات الرئاسية وتعطيلها الى حين انتظار الاوامر من طهران للافراج عن الملف، أو السير في تسوية ما قد تحصل.

بالنسبة الى التيار الوطني الحر، تقول المصادر أنه يريد الابقاء على البلديات التي نالها منذ الانتخابات البلدية السابقة، لأن خوض الانتخابات الحالية تعني خسارته الكثير من البلديات الحالية، وهذا غير وارد بالنسبة إلى التيار، بالتالي سيؤمن حكماً الميثاقية لجلسة التمديد للبلديات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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