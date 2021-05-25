“مافيا” الصيدليات والدواء… “يا محلى السياسيين”

لا شيء في لبنان يدل على أننا نعيش في وطن يحترم الانسان، حتى في آلامه ومرضه، وبأمس حاجة المواطن للدواء، نرى أن شركات الادوية والصيدليات تزيد من وجعه وتجعل من المريض “متسوّل” يدور على الطرقات متنقلاً بين صيدلية وأخرى عله يجد ما يقيه من الاوجاع.

كما فساد الطبقة السياسية الحاكمة، كذلك الصيدليات وشركات توزيع الادوية، الفساد مستشر في مكان يفترض به أن يكون أكثر انسانية.

في جولة مكوكية بحثاً عن الادوية، ومسرحية فقدانها، كلمة سر يجمع عليها اصحاب الصيدليات والعاملين لديهم، “مقطوع”، فالصيدليات التي كانت تعج بالأدوية، باتت فارغة.

أكثر من عشرين صيدلية، والنتيجة واحدة، لا دواء، ولا حتى البديل عن الدواء المطلوب غير متوفر، لكن المشكلة ليست هنا، بل في الطريقة التي تتعامل بها الصيدليات، فإذا كنت من الزبائن الدائمين للصيدلية يظهر الدواء فجأة.

ولأن التعميم لا يجوز، سنقول أن بعض الصيدليات تكدس الادوية بانتظار “الفرج”، وهو رفع الاسعار، لكن بعض الادوية اقتربت من انتهاء صلاحيتها، وبسحر ساحر يقوم صاحب الصيدلية مرغماً بعرضها داخل الصيدلية، وعن سابق تصور وتصميم يقوم برفع سعرها، فالمتسوّل أي المريض بحاجة ماسة إلى هذا الدواء.

داخل احدى الصيدليات، دخل رجل سائلاً عن دواء يلزمه، فكان الجواب، “مقطوع”، وبعدها، دخل “زبون الصيدلية”، وسأل عن ذات الدواء، فكان الجواب، “تكرم عينك”!!!

إنه لبنان، وطن الفاسدين والتجار الكفار حتى بصحة الناس اللذين يئنون على فراشهم، فالأوجاع باتت ثقيلة، وجه العيش بكرامة، وألم البحث عن مستقبل بات مجهولاً.

من يحاسب ومن يراقب؟ الجواب سهل جداً، “لا أحد”، ولما المحاسبة؟ فالطبقة السياسية راضية عن سلوكها، والشعب راضخ، لا يحرك ساكناً، يعيش في غيبوبة تامة، والذل أصبح من الامور البديهية.

نسأل السياسيين، من أين تأتون بأدويتكم، هل هي مؤمنة لكم، أم أنكم تعيشون مثلنا على الطرقات لتجدوا قرص مسكن، ينسينا الوجع لساعات؟

شكراً يا اصحاب الصيدليات، يا اصحاب الرسالة الانسانية على انسانيتكم منتهية الصلاحية، شكراً على المحاصصة والفساد والمحسوبية، “هكذا صيدليات” تستحق هذه الطبقة السياسية وعن جدارة.