“ماكرون مسكين ينتظر الإصلاحات من الفاسدين في لبنان”

مسكين هو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بهذه العابرة رد سفير فرنسي سابق على رسالة ماكرون إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال، والتي أمل فيها الرئيس الفرنسي بأن تنجز الحكومة الإصلاحات التي وعدت بها بدعم من الرئيس عون!.

وعندما سئل السفير الفرنسي عن وصفه ماكرون “بالمسكين”، أجاب، “مسكين لأنه لا يزال ينتظر من الطبقة السياسية المتهالكة في لبنان بأن تنجز الإصلاحات، فأي إصلاح هذا سيقوم به الفاسد”؟

وأشار السفير الفرنسي السابق الذي عايش عون في “منفاه المخملي” بحسب قوله، إلى أن الكارثة الأساسية التي حلّت بلبنان سببها الاتيان بميشال عون رئيساً، مضيفاً لـ”صوت بيروت انترناشونال”، “اعرف هذا الرجل تماماً، فهو متقلب المزاج لا يثبت على موقف، ومتصلب في قراراته لا يناقش أحداً، وأفكاره تدميرية تنطلق من هوسه في السلطة وخصوصاً رئاسة الجمهورية”.

وقال، “لم اعقد امالاً عليه عندما اتى رئيساً، ها هو لبنان اليوم في عهده أكبر مثال على سلوكه وتصرفاته، فلبنان ينهار ولم يحرك ساكناً منذ توليه الرئاسة، لا بل زاد من محنة اللبنانيين وأغرق نفسه وبلاده في أزمات لن يستطيع النهوض منها”.

وبالعودة إلى الحديث عن ماكرون، لفت السفير إلى أن الرئيس الفرنسي يتصرف وفقاً لمصلحة شخصية، وخصوصاً في الملف اللبناني، لا يريد أن تفشل مبادرته التي قام بها من أجل لبنان، ولذلك لا يزال ينتظر الوعود من الذين أوصلوا لبنان إلى الانهيار، لكن عندما يتحدث عن مساعدات للبنان فهي في إطار اطلاق الاقوال الفارغة، سائلاً، من أين سياتي بالمساعدات إلى طبقة متهمة بالفساد، وإلى وطن يتحكم به حزب الله الموضوع على لائحة الإرهاب”.

وأضاف، “أقوال ماكرون مبالع فيها، والإصلاحات التي ينتظرها من عون وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن تحصل، كون الفاسد لا يمكن ان يحاسب نفسه، وخصوصاً عون، لن يأتي بالتغيير لأن التغيير يطيح بتياره وبالرئيس المقرب من عون”.

وأردف، “من المعيب أن يرسل ماكرون رسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية يكن بالولاء إلى حزب الله التابع إلى إيران، أي استقلال هذا وإيران تتحكم بلبنان عن طريق تسليم السلطة إلى حزب الله”؟