من كواليس لقاء فرنجية وبوغدانوف.. دعم روسي ووعود من نصرالله

يدور في كواليس اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي مخائيل بغودانوف ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية خلال زيارته الاخيرة الى روسيا خفايا كثيرة وعتب كبير تجاه سياسة وزارة الخارجية اللبنانية.

لم يخف الروس اللوم أمام فرنجية واصروا على ايصال رسالة عنب شديدة اللهجة الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وسلوكه الهجومي تحاه روسيا وموقفه من الغزو الروسي بحسب وصف مصادر مواكبة لزيارة فرنجية.

وتؤكد المصادر ذاتها، ان الامتعاض الروسي مستمر من باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون، لكن هناك حرص روسي على عدم تأزيم الأمور لكن مواقف باسيل لها ثمن وسيدفعه.

ولدى سؤالنا عن الثمن، تجيب المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، لينسى باسيل الدعم الروسي، وهذا يعني عدم دعم الروس لباسيل في حال ترشح الى رئاسة الجمهورية.

وعن خفايا اللقاء، تقول المصادر إن فرنجية اطلع الروس على دعم الامين العام لحزب الله حسن نصرالله له في انتخابات الرئاسة، وكشف عن انه تلقى وعدا من نصرالله السير بفرنجية نحو بعبدا وهذا وعد قاطع.

وتشير المصادر الى ان عدم قبول باسيل التحالف مع فرنجية على الرغم من مساعي نصرالله، اتت هلى خلفية علمه بالوعد الذي قطعه نصرالله لفرنجية، اذ شعر باسيل بأن حلمه بالرئاسة تبخر وفقد دعم الحزب له، وانت المواقف الروسية لتؤكد ان سجادة قصر بعبدا سحبت من تحت اقدام باسيل.

ويعلم باسيل بأنه فقد دعم الحزب له الى احل غير مسمى، كون الحزب عانى من تصرفات باسيل لكنه في الوقت ذاته لا يريد فك الحلف معه لأنه بحاجة الى عطاءه المسيحي، وهذا يفسر تدخل الحزب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للملمة اللوائح وضم مرشحي التيار وأمل على لائحة موحدة، لأن ما يهم الحزب هو النتيجة، ومسألة لجم باسيل تأتي في وقت لاحق.