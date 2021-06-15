موكب باسيل الكبير… “زنود معبّاية هوا”

تعد البترون لبنان واحدة من البلدات الرائعة في جبل لبنان ومحافظة شمال لبنان، ومن أكثر البلدات المطلة على البحر الأبيض المتوسط جمالاً، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 287 كيلومتر مربع، وتتنوع معالمها بين طبيعية وأثرية تاريخية، وتعتبر من اهم المناطق السياحية في شمال لبنان، إلا أن هناك من يشوه صورتها من خلال سلوكه وسلوك اتباعه الذين يشعرون بفائض من القوة.

يلاحظ من يرتاد البترون في الآونة الأخيرة بحثاً عن بضع ساعات من الراحة والتمتع بشمس البترون التي لا تغيب، أن هناك حركة مزعجة لمرافقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

يتجول باسيل إبن منطقة البترون بموكب كبير يفوق الـ10 سيارات، فالزجاج الداكن يرخي بثقله على المشهد السياحي في المنطقة.

متنقلاً داخل الازقة الضيقة، يضفي موكب باسيل الازعاج داخل الاحياء التي اعتاد روادها التنقل فيها عبر “التوك توك” أو الدراجات النارية أو حتى الهوائية.

إلا أن لباسيل رأي آخر، فإبن المنطقة يبدو خائفاً من التجول داخل احيائها بحسب ما قاله أهالي المنطقة لـ “صوت بيروت انترناشونال”.

ويضيف الأهالي، “من شو خايف”، ولماذا كل هذا الموكب الكبير؟! فنحن أبناء المنطقة والتصرفات التي يقومون بها مرافقيه غير مقبولة، كما ان البترون منطقة سياحية ولا يجوز التعرض لأحد السياح أو أبناء المنطقة، نحن نريد العيش بسلام، وعملنا يعتمد على السياحة، الا يكفي أن سلوك باسيل وعهده اوصلنا إلى الانهيار، ماذا يريد بعد؟

وفيما يجلس باسيل في المطاعم، يتجول مرافقوه بسياراتهم ذات الزجاج الداكن على طرقات البترون وداخل السوق القديم، فالسلاح ظاهر، وفي بعض الأحيان خارج زجاج السيارات، “تكزدر وتفشيخ ع الناس”، الزنود مفتونة و”التاتو” واضح لتكتمل عدة التفشيخ والترهيب.

موكب باسيل لا يهدأ، ويبدو أن صهر العهد “عندو بنزين كتير”، ومسألة هدر المحروقات باتت عادية بعدما هدر باسيل مليارات الطاقة وجلب بواخر الكهرباء بلا نتيجة، وأدخل الخزينة في عجز كبير والنتيجة، “عايشين ع ضو الشمعة”، شكراً جبران باسيل.