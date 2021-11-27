نصرالله يعطي الأمر لعوائل ضحايا الطيونة للانتقام؟

يتأكد لنا يوماً بعد يوم بأن حزب الله وامينه العام حسن نصرالله في ورطة، ويعيش حال من الانفصام عن الواقع الذي نعيشه، فمواقفه ‏المتناقضة مع بعضها البعض تثبت ذلك، والتخبط الحاصل في حديثه دليل على ان تلك المقاومة التي كان يتغنى بها لم تعم إلا مجدر ‏فصيل مسلّح ومجموعة ميليشياوية تأتمر بأوامر طهران وتنفذ ما يطلبه مرشد الملالي علي خامنئي‎.‎

خرج نصرالله من مخبئه يوم امس، وطالعنا بجملة مغالطات، وأعطى النصائح في غير محلها، وبدلاً من إعطاء الدروس، كان عليه ان ‏يتعظ منها‎.‎

وفي سياق قراءة ما قاله نصرالله، يرى مراقبون في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أن نصرالله لم يعد مقنعاً في اطلالته وغير موفقاً ‏في الملفات التي يختارها كما جرت العادة، فهذا إما تعمداً لتوجيه بيئته الحاضنة إلى حيث يريد، أو أن هناك نقص في المعلومات التي ‏يتزود بها من قبل المحيطين به‎.‎

وأضاف المراقبون، “عندما يعتبر نصرالله أن “ما دام لبنان في دائرة التهديدات الاسرائيلية فهذا يعني اننا سنواصل الدفاع عن سيادتنا”، ‏وسألوا، أين نصرالله وحزبه من الدفاع عن سيادة لبنان، هل تتحقق السيادة في خوض الحروب في سوريا واليمن والعراق والتدخل في ‏شؤون الدول الخليجية؟

وأشاروا إلى أن وضع حزب الله على لوائح الإرهاب من قبل العديد من الدول يثبت أنه لم يعد مقاومة، فالمقاومة تدافع عن وطنها ولا ‏تخوض الحروب من اجل أنظمة دكتاتورية كالنظام السوري والإيراني‎.‎

وحول امتعاض نصرالله من التدخلات الدينية كما وصفها في تحقيقات المحكمة العسكرية بملف غزوة عين الرمانة، يستغرب ‏المراقبون من هذا الكلام، كون نصرالله هو نفسه الذي طالب بـ”قبع القاضي بيطار”، ولا يزال يشن حرباً على القضاء للإطاحة ‏بالتحقيقات، وقام بغزوة عين الرمانة من اجل ضرب القضاء، كما ان ضحايا الطيونة ليسوا اهم من ضحايا انفجار المرفأ‎”.‎

وعن عدم مثول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امام المحكمة العسكرية، قال المراقبون، على نصرالله قبل الحديث عن ‏جعجع، تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واحترام المحكمة الدولية والقضاء اللبناني الذي لم يترك نصرالله ‏مناسبة إلا وتهجم عليه‎.‎

واعتبر المراقبون ان اخطر ما قاله نصرالله هو ان عوائل الضحايا سيعتبرون ان القضاء لن يأتي بحقوقهم في ملف الطيونة، وهذا ‏يعني أن على هذه العائلات أخذ حقّهم بيدهم وكأن نصرالله بطريقة غير مباشرة اعطى الامر لهؤلاء بالتحرك والقيام بأعمال انتقامية‎.‎

وخلص المراقبون إلى ان حزب الله بات مفلساً سياسياً، ولم يعد قادراً على إدارة الازمات التي وضع نفسه فيها، كما عليه الشروع ‏باصلاح نفسه ليتناسب مع التركيبة اللبنانية لا الايرانية‎.‎