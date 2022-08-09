نصرالله يُرسل وفيق صفا الى باسيل في مهمّة

بعد فشل مفاعيل اللقاء الذي جمع الامين العام لحزب الله حسن نصرالله برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، يبدو ان نصرالله منزعج من تصريحات باسيل حول الانتخابات الرئاسية وتفرده بالخيارات بعيداً عن مصلحة الحلفاء.

وفي هذا السياق، علم موقع “صوت بيروت انترناشيونال” من مصادر موثوقة، ان نصرالله قرر ارسال مسؤول الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا للقاء باسيل وإيصال رسالة واضحة بأن مصلحة محور المقاومة أهم من الاستحقاقات الدستورية، اضافة الى ان وحدة الصف أهم من أي منصب كان.

وتضيف المعلومات أن “ان موعد الزيارة لم يحدد بعد، واتى القرار بعدما شعر حزب الله بأن باسيل أضاع البوصلة ويجب اعادة تصويبها كي لا يقع في خطأ له تداعيات كارثية على محور المقاومة.

وتشير المصادر الى ان نصرالله ابدى انزاعجه من الطريقة الني يتكلم بها رئيس التيار عن سليمان فرنجية، وتحديده مواصفات الرئيس بعيدا عن التشاور مع حزب الله، وهذا بحسب “الحزب” يدل على ان باسيل شطح مرة جديدة وغلّب غريزته على مصلحة الحلفاء، وهذا امر غير مقبول ويجب تصويب المواقف قبل التصريح بها.

وكشفت المصادر أن اللقاء سيتم بطريقة سرية كالعادة، وسيتبعها لقاء مع فرنجية، ومن بعدها قد نشهد لقاءً بين فرنجية وباسيل كون الاستحقاق الرئاسي قد اقترب ويجب رص الصفوق والذهاب الى المعركة في موقف موحد ومن نقطة قوة، فالتشرذم في المواقف يخدم الفريق الآخر، والحزب لا يريد خسارة معركة رئاسة الجمهورية وخصوصاً ان وققاً لحسابات حزب الله، قادر على حشد بعض الاصوات من خارج فريق ٨ اذار لفرنجية، في حين هناك صعوبة كبيرة باقناع الحلفاء وبعض المستقلين السير بباسيل رئيساً للجمهورية.