وهبة الناطق بلسان العهد… رحم الله الدبلوماسية في لبنان

مؤسف ما وصلت إليه الأمور في وزارة الخارجية الخارجة عن أصول الدبلوماسية وطريقة التعاطي مع الدول العربية خاصة الخليجية منها التي لها بصمات خير على لبنان.

الدخيل على الخارجية شربل وهبة بعيد كل البعد عن المواصفات التي يجب أن يتمع بها رئيس الدبلوماسية اللبنانية.

هذا الانحدار في المستوى الدبلوماسي، بلغ ذروته مع الاتيان برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وزيراً للخارجية، إذ قام مرات عدة بإلقاء التصاريح المناهضة للدول الخليجية، ووقف إلى صف النظامين الإيراني والسوري.

لم تكن وزارة الخارجية اللبنانية يوماً بهذا المستوى الانحطاطي، لكن وهبة يدرك جيداً ما يقول، وهو الناطق الخارجي باسم العهد الذي أوصل لبنان إلى جهنم، وعزله عن محيطه العربي، من خلال كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية.

والمضحك، هو بيان التنكر الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، والذي اعتبر أن كلام وهبة يعبر عن رأيه الشخصي!!! لا يا بعبدا، ما تفوه به شربل وهبة يمثل رأي رئاسة الجمهورية، وهو من مدرسة العهد التي لم تترك صاحباً للبنان.

التنكر لكلام وهبة لا يخفي حقيقة نوايا العهد تجاه دول الخليج الشقيقة التي ساهمت بنهضة لبنان، وهو يعبر فعلاً عن العهد السائر خلف حزب الله ومحوره الإيراني.

هذا العهد يريد القضاء على آخر لبناني يعمل في دول الخليج هرباً من عهد الفقر والذل، عهد طوابير البنزين والخبز، والدواء المفقود، عهد ارتفاع الدولار وانهيار الليرة، عهد العتمة وصفقات البواخر، عهد اللا انترنت، عهد انهيار الدولة والتبعية لحزب الله.

إنها أسوأ دبلوماسية لأقبح عهد مر على تاريخ لبنان، فبيانات التبرير لا تغطي فظاعة ما يرتكبه هذا العهد من مآس بحق اللبنانيين خاصة المغتربين الذين لا يزالون يناضلون في بلا الغربة بحثاً عن لقمة عيش يعيلون بها اهلهم في لبنان.

المجازر في وزارة الخارجية ترتكب كل يوم، ولم نر يوماً وهبة في موقع الدفاع عن لبنان في وجه غطرسة ايران وتصاريحها التي تنتهك السيادة اللبنانية.