‎”‎التيار” فقد ١٥٪؜ من قوته.. وباسيل يتمنى عدم حصول الانتخابات

يتمنى التيار الوطني الحر ألا تحصل الانتخابات النيابية، وان يتم تأجيلها ‏مهما كانت الاثنان باهظة، لأن حصولها في هذه المرحلة تعني خسارة ‏الكثير بالنسبة الى النائب جبران باسيل الذي يريد صرف كتلته النيابية ‏في اسواق الانتخابات الرئاسية‎.‎

وهو اليوم يتمتع بأكبر كتلة مسيحية، في حين ان الانتخابات المقبلة ‏ستفقده الاكثرية، وهذا يعني خسارته في السباق الرئاسي الذي يشعر فيه ‏باسيل بأنه خسر الكثير وبدت طريق بعبدا مقطوعة عليه، فالعقوبات ‏الاميركية قطعت الطريق على باسيل بوصوله الى القصر الجمهوري، ‏لكنه كان يراهن على الانتخابات النيابية وحصوله على كتلة مسيحية الا ‏ان هذا الامر لن يحصل‎.‎

ويدرك باسيل ان التيار الوطني الحر في حال خسر الانتخابات سيكون ‏بمثابة انتهاء مسيرة ميشال عون التي ورثها باسيل وبنى عليها شعبيته، ‏واستمال الشارع المسيحي عبر خدمات قدنها نتيجة جلوس عون على ‏عرش الرئاسة، اضافة الى تعيينات اجراها باسيل في ادارات الدولة ‏للسيطرة على بعض مفاصلها وتجيير هذا النفوذ من اجل استغلاله في ‏الانتخابات النيابية‎.‎

خوف باسيل من نتائج الانتخابات نابع وفقاً لمصادر بعض الشركات التي ‏تقوم بالاحصاءات والتي أكدت لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، ان ‏التيار الوطني الحر فقد ١٥٪؜ من قوته الانتخابية وهذا رقم كبير. ونتائجه ‏كارثية على الصعيد الانتخابي‎.‎

وتشير المصادر الى أن الانتخابات ستصيب التيار بصدمة في حال ‏حصولها، وهذا الامر يدركه باسيل، وبالتالي اقصى تمنياته عدم حصول ‏الانتخابات والمراهنة على التأجيل لكسب المزيد من الوقت‎.‎