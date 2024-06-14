الانزلاق نحو الأسوأ بدأ... "كارت بلانش" لـ"تأديب الحزب"

يومٌ من الأعنف في الجنوب سجَّلت وقائعُه تصعيدًا إضافيًا، وضعه حزب الله في إطار الرد على إغتيال أحد قادته “أبو طالب”، فيما على مقلب العدو الإسرائيلي كانت وتيرة الاعتداءات تتصاعد بالتزامن مع رفع لهجة التهديدات.

ردّ حزب الله الذي استخدم فيه أعداداً كبيرة من الصواريخ والمسيّرات، وأشعل حرائق عدة في الجليل والجولان المحتل، وشمل رده هذه المرة مواقع عسكرية جديدة لم يستهدفها من قبل.

وفي سياق التطورات العسكرية توقعت مصادر أمنية أن “تكون الأمور بدأت تنزلق نحو الأسوأ ونحو خروج المواجهات عن إطارها التقليدي أو ما يسمى قواعد الاشتباك”. وبحسب هذه المصادر “إذا ما تبين أن ما يتردد عن موقف أميركي بمنح نتنياهو حق “تأديب حزب الله”، هو صحيح، فإن ذلك يعني “كارت بلانش” لاستمرار العدوان على الجنوب حتى لو تم تطبيق وقف إطلاق النار في غزة”.

واعتبرت المصادر أنه “في حال إقدام إسرائيل على مغامرة من هذا النوع، فإن ذلك سيؤدي الى غرق اسرائيل مرة جديدة في الرمال المتحركة اللبنانية لأنها على ما يبدو لم تتعلم شيئاً من دروس الماضي”.

في المقابل استبعد النائب أحمد رستم في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ، معتبراً أن “الحديث عن توسيع الحرب في الجنوب بأنه من باب التهويل على لبنان”، وقال: “منذ ثمانية أشهر واسرائيل تهدد لبنان بتوسيع الحرب، ولو كانت قادرة كما تدّعي لما انتظرت كل هذه المدة، وبالأخص بعد أن فقدت هيبتها أمام الرأي العام الدولي”.