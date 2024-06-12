الأربعاء 6 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حراك رئاسي... ولا أسماء على الطاولة

منذ 44 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

جريدة الانباء الالكترونية
A A A
طباعة المقال

يوم حراك رئاسي طويل شهده الثلاثاء، مع استكمال كتلة “اللقاء الديمقراطي” لجولتها وزيارتها تكتّل “التوافق الوطني”، بالإضافة إلى عدد من النواب التغييريين والمستقلّين، ومع مشاورات “التوافق الوطني” التي جرت مع “لبنان القوي” ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.

مضمون اللقاءات المكوكية كان التشديد على أهمية الحوار والتواصل لتقريب وجهات النظر وإنجاز الاستحقاقات، انطلاقاً من أن التمترس خلف المواقف ورفض التراجع عنها سيُبقي البلاد بحالة فراغ مستمر وفوضى متمدّدة، وهذا ما شدّد عليه “اللقاء الديمقراطي” خلال جولته.

وفي هذا السياق، شدّد النائب فيصل الصايغ على أننا “محكومون بالتسوية والتفاهم والاتفاق على رئيس جامع يستطيع أن يوحّد الكتل النيابية ولن نصل إلى ذلك إلا بالحوار”، في حين أكّد النائب بلال عبدالله “الحرص على انتخاب رئيس في أقصى سرعة والاستفادة من الضغوط الدولية اذا وجدت”.

عضو تكتل “التوافق الوطني النائب محمد يحيى أشار إلى أن أهمية فكرة الحوار المطروحة، انطلاقاً من أنها السبيل لانتخاب رئيس للجمهورية. ولفت إلى أن “النائب جبران باسيل قال إنّه ليس بعيد عن هذه الفكرة بالإضافة إلى أطراف اخرى، وما نقوم به اليوم يُعد تشاوراً في ما بيننا”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، قال يحيى إن “باسيل لم يطرح أي أسماء خلال اللقاء، ولا “اللقاء الديمقراطي”، في حين أننا مع التشاور وطرح الأسماء”. وتوجّه لرافضي الحوار برئاسة برّي، قائلاً: “برّي رئيس مجلس النواب، فكيف من الممكن تنظيم حوار من دون أن يرأسه؟”.

    المزيد من الصحافة

    مسنة - تعبيرية
    قانون التقاعد والحماية الإجتماعية... ألم يحن الوقت بعد؟
    رئيس المجلس النيابي نبيه بري
    هل يدعو برّي الكتل النيابية للتشاور بمن حضر؟
    قصر بعبدا
    التفاهم الأميركي- الإيراني- السعودي = انتخابات رئاسية

    الأكثر قراءة

    قوى الأمن الداخلي في لبنان
    قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
    رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
    هل امتعض وفيق صفا من فرنجية؟
    النسيان
    هل تعاني من النسيان ومشاكل في الذاكرة؟.. جسمك يفتقد هذا الفيتامين